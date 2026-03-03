Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde dün gece saat 22.00 sıralarında yaşanan olay, bölge sakinlerini ve balıkçıları dehşete düşürdü. Huzur bulmak için denize gelen vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz bir beden fark edince durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin sudan çıkardığı kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kayıp Küçük Kız İçin Seferberlik Başlatıldı

Çevredeki tanıkların kıyıda bir çocuğun da olduğu yönündeki ifadeleri üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizde geniş çaplı bir tarama başlattı. Yaklaşık bir saat süren titiz çalışmaların ardından, suyun metrelerce altında ikinci bir cansız bedene ulaşıldı.

Kimlikleri Belli Oldu: F.Ç. ve Küçük İ.Ş.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmalarda, hayatını kaybedenlerin 30 yaşındaki F.Ç. ve henüz hayatının baharında olan 8 yaşındaki kızı İ.Ş. olduğu tespit edildi. Anne ve kızın cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Görgü Tanığından Ürperten İddia: "Önce Anne, Sonra Kızı..."

Olayın hemen öncesine tanıklık ettiğini belirten Abdülaziz Alevlidağ, yaşananların bir kaza değil, bir trajedi olduğuna işaret eden şu sarsıcı ifadeleri kullandı:

"Biz yaklaşık bir saat önce buradan geçerken anne ve kızı suyun kenarında oturuyorlardı. Biz biraz uzaklaştıktan sonra gördük ki; önce anne kendini sulara bıraktı, hemen ardından küçük kız da kendini denize attı. Olayı fark eden balıkçılar hemen polise haber verdi."

Soruşturma Derinleşiyor

Emniyet güçleri, anne ve kızını ölüme sürükleyen nedenleri aydınlatmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sahil şeridindeki güvenlik kameraları inceleme altına alınırken, olayın ardındaki sır perdesinin Adli Tıp raporu ve polis incelemeleriyle aralanması bekleniyor.