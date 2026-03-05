Fatmanur Çelik (30), henüz çocuk yaşta istismara uğramış, konu ortaya çıkınca kendi tecavüzcüsü ile evlendirilmişti. Kendisini istismar eden Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’den bir de çocuğu olan Çelik'in cansız bedeni kızıyla birlikte Zeytinburnu'nda denizden çıkarıldı.



Annesiyle birlikte hayatını kaybeden 8 yaşındaki Hifa İkra'nın henüz 3 yaşındayken babası tarafından istismar edildiği öne sürüldü. Konuya ilişkin dava açılsa da baba tutuksuz yargılandı. Bu duruma daha fazla dayanamayan anne Fatma Çelik, İstanbul Anadolu Adliyesi'nin önünde adalet nöbetine başladı.

'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE İNTİHAR DEMEYİN' DEMİŞTİ



Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutan ve destek isteyen kadın, “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin. Ölmek istemiyorum” dedi. Çelik, ölüm tehditleri aldığını söylüyordu.



Aradan sadece 1 ay geçti. 3 Mart gecesi İstanbul Zeytinburnu’nda bir anne ile kızın denizden cesedi çıkarıldı. Cansız bedenlerin istismar mağduru anne ile minik kızına ait olduğu ortaya çıktı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlatırken, o anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

KUCAĞINDA KIZIYLA BİRLİKTE DENİZE ATLADI



Fatmanur Çelik'in 8 yaşındaki kızıyla birlikte taksiye bindiği, daha sonra Zeytinburnu'nda sahil kenarında taksiden indiği ve kucağında kızıyla birlikte deniz atladığı anlar çevredeki kamera kayıtlarına yansıdı.