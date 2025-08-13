Zeytinlikleri maden şirketlerinin talanına açan yeni Maden Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar sessiz sedasız yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ‘oluruyla’ yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kesilecek ya da taşınacak zeytin ağaçlarına ‘uzman heyet’ karar verecek. Ancak heyetin hocalarını, şirket patronları seçecek. Bakanlığın çıkardığı bu düzenleme ‘kediye ciğer teslim edildi’ tepkilerine yol açtı.

MÜDÜRÜ PATRONLAR ATAYACAK

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) resmi sitesinde yayımlanan düzenleme, Muğla’nın Akbelen ormanlarıyla zeytinliklerinde 3 şirketin kömürü rahatça çıkarabilmesi için kesilecek ya da taşınacak zeytin ağaçlarının kaderini belirliyor. Düzenlemeye göre, kömür çıkarılacak alandan hangi zeytin ağaçlarının taşınacağına, taşımanın nereye, ne kadar sürede ve hangi dönemde yapılacağına ‘uzman heyeti’ karar verecek. Uzman heyeti, akademik ünvana sahip 2 ziraat mühendisi ve 1 biyologdan oluşacak.

Ancak bu heyetin hocaları, madeni çıkarmaları için zeytinliklerde talan yetkisi verilen Limak, IC İçtaş ve Aydem şirketlerinin patronları tarafından belirlenecek.

Patronlar kesme ve taşıma işinin başına bir de profesör unvanına sahip proje müdürü atayacak. Patronlar bu müdürü isterse uzman heyetinin içinden de seçebilecek. Zeytin ağaçlarının taşınması ile yeni zeytin bahçelerinin tesisi için gereken masraflar da ruhsat sahibi şirket tarafından ödenecek. Ancak yeni bahçelerin kirasını, zeytin ağacı taşınan yöre halkı ödeyecek.

Ağaç kesmeyi şifrelemişler

Düzenlemede zeytin ağaçlarının taşınacağı belirtiliyor, ancak kesileceğine ilişkin hiçbir kelime bulunmuyor. Ağaçların kesileceği bilgisi adeta şifreli ifadelerle gizlenen düzenlemede, “Zeytin ağaçlarının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda zeytin sahası (başka bir yerde) tesis edilmesi zorunludur” ifadesi yer alıyor. Böylece, taşınması mümkün olmayan zeytin ağaçları kesilecek olmasına rağmen düzenlemede ‘kesme’ kelimesi geçmiyor. Uzman heyetin taşınamayacağına (kesileceğine) karar verdiği ağaçların iki katı kadar ağaç başka yere dikilecek.

Şirkete özel yasa çıkarıldı

Muğla’daki zeytinliklerin maden sahalarına açılmasına yetki veren Maden Kanunu, yöre halkının sert itirazlarına rağmen 19 Temmuz günü TBMM’de kabul edilmişti. Düzenlemeyle maden için zeytin ağacı kesme yetkisi sadece Muğla’daki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten Limak Enerji ve IC İçtaş ile Yatağan santralini işleten Aydem Holding’e verildi. Böylece TBMM 3 şirket için özel yasa çıkararak tarihe geçti.