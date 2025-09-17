AKBELEN Ormanı’nda köylülerin mücadelesine karşın zeytin ağaçlarını kökünden sökülmesinin arkasında AKP’li bir isim olduğu ortaya çıktı. Operasyona onay veren ve projede bizzat görev alan ziraat mühendisi Muhittin Kayabaş’ın AKP Muğla 25, 26 ve 27. dönem milletvekili adayı ve 2019 yerel seçimlerinde de AKP Fethiye Belediye Başkan Adayı olduğu belirlendi.



'PROVOKATİF' DEDİ



Halk Tv’den Sedat Kaya’nın bildirdiğine göre Kayabaş, sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgüleriyle dikkat çekiyor.

Akbelen’de zeytin ağaçlarının sökümünü bizzat alanda denetleyen Kayabaş heyette “Yerel üretici, Ziraat Mühendisi, Teknokent bünyesinde Ar-Ge çalışması” ifadeleriye yer aldı. Kayabaş, çevrecilerin tepkilerini “provokatif” olarak nitelendirerek, şu açıklamayı yaptı. “Zeytinin taşındığını bütün bilim insanları ve üreticiler bilir. Maden yatağından boşalan yerlere zeytini taşıyoruz. Halkımız gelip görebilir. Taşınan ağaçların gelişimini takip edeceğiz. ‘Zeytinler kesiliyor’ diyenler gerçeği çarpıtıyor.”



'ŞİRKETİ YAŞATIYOR'



Akbelen’i savunan köylüler ve çevre örgütleri ise Kayabaş’ı sert sözlerle eleştirdi. “Halkın yanında olması gereken siyasi bir kişilik, şirketlerin yanında. Muhittin Kayabaş zeytinleri değil, IC İçtaş–Limak ortaklığındaki YK Enerji’yi yaşatmaya çalışıyor.”