Zeytinli Rock Festivali'ne yeniden yasaklama kararı geldi. Kararı festivalde sahne alacak Redd grubu duyurdu.
Redd grubu, "Uzun sosyo-politik tahlillere girmeye gerek yok… Zeytinli Rock Festivali’ne getirilen yasağa ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıkmış, 'festivalin kalan günleri yapılacak' haberine sevinmiştik. Sevinç kısa sürdü, bir festival daha, soundcheck sırasında iptal edildi." bilgisini paylaştı.
Redd Grubu şu açıklamayı yaptı:
Ekibimiz sabah altıdan beri sahneyi hazırlıyordu. Soundcheck’te “Sen de Saçmala”yı çaldık, ardından Zeytinli Rock Festivali iptal edildi.
Onlarca sanatçı ve grubun emeği, festival organizatörleri, tedarikçiler, uzak şehirlerden ve İstanbul’dan gelen dinleyiciler kimin umurunda?
Yasakların, talimatların, cemaatlerin arzularının dans ettiği bu günler de geçer. Gençliğin sesi susturulamaz, unutmaz, müzik yasak tanımaz.