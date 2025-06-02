Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de 211 bin 474 metrekarelik zeytinlik alanında gerçekleşen katliam, parsel sorgu sistemi üzerinden uydu görüntüleriyle belgelendi. Akbelen ormanlarının korunması için 6 yıldır mücadele veren köylüler, bu kez zeytin tarlalarının Limak-İçtaş şirketleri tarafından katledilmesine karşı mücadele başlattı. 780 dönümlük Akbelen ormanlarında yüz bine yakın çam ağacını korumak için mücadele başlatan köylüler yüzlerce dönüm zeytin tarlalarının peşine düştü. Uydu görüntüleri ise yapılan katliamı gözler önüne serdi.

İkizköy-Akbelen’de Limak- İçtaş tarafından 211 bin 474 metrekare zeytinlik katledildi. İki şirketin 43 parselde toplam 211.474 metrekare 43 parsel zeytinliği yok ettiği parsel sorgu sistemi üzerinden belgelendi.

KÖMÜR DE ÇIKMADI

İkizköylülerin gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Limak ve İçtaş şirketlerinin İkizköy’de zeytinleri nasıl katlettiğini tapu belgeleri üzerinden belgeledik. 43 parselde 211 bin 474 metrekarelik zeytinlik yok edildi. Tapuda halen zeytinlik olarak gözüken parsellerdeki zeytinliklerin yerinde yeller estiği ve Limak ve İçtaş’ın kömür bulamadığı ama doğayı yok ettiği kömür sahası olduğu uydudan gözüküyor” diye konuştu. İsmail Hakkı Atal, yaptığı yazılı açıklamada Zeytincilik Kanunu’nun da hiçe sayıldığını belirterek, “Türkiye’nin gözünün içine bakarak, Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen ikilisinin 43 parselde toplam 211.474 metrekare 43 parsel zeytinliği yok ettiğini parsel sorgu sistemi üzerinden belgeledik” dedi.