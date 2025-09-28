Geçen temmuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifine karşı tepkiler sürüyor.

Türkiye'nin 30 ilinden gelen köylülerin oluşturduğu "Toprağımızı Vermiyoruz Platformu", zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da öngören 7554 sayılı yasayı protesto etmek için Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, toprağımızı vermiyoruz" mitingi için toplandı.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil’in yanı sıra birçok siyasi partinin temsilcisi, demokratik kitle örgütleri, çevreciler, İkizköylüler ve vatandaşlar katıldı.

İMAMOĞLU: BUNUN BEDELİNİ SANDIK VE YARGI ÖNÜNDE ÖDEYECEKLER

Mitinge Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu da okundu.

İmamoğlu mesajında özetle şunları söyledi:

"Ülkemiz maalesef, adalet ve merhamet duygusunu yitirmiş haksız kazanç ve çıkar şebekeleri tarafından yağmalanıyor. 86 milyonun haklarını, bu ülkenin menfaatlerini korumakla yükümlü iktidar bu kirli sürecin tam merkezindedir.

Milletin haklarını hiçe sayan bu iktidar, Akbelen'de de anayasayı ve hukuku çiğneyerek, baskıyla, zulümle sonuç almaya çalışıyor.

Maden yatırımları ülkemiz için elbette çok önemlidir. Ancak riskleri doğru hesaplanmamış, geri dönüşü olmayan tahribatlar yaratan, vatandaşlarımızı ağır bir biçimde mağdur eden yatırımlar, yanlış ve tehlikeli yatırımlardır.

Madencilik alanındaki yanlış yatırımların maliyetini milletçe kuşaklar boyu öderiz. Onun için, maden yatırımlarının uzun vadeli bir bakış açısıyla, yerel irade ve hassasiyetleri gözeterek, merkezi bir ekonomik ve sosyal plan çerçevesinde ele alınması şarttır.

Kısa vadeli siyasi hesaplarını, birtakım küçük grupların çıkarlarını kamu yararının ve memleketin geleceğinin önüne koyanlar şunu çok iyi bilsinler ki kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağı günler yakındır.

2018'den bu yana 26 milyon metrekare vatan toprağının orman vasfını yitirmesine sebep olanlar bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler. Zeytinliklerimizin, derelerimizin, yaylalarımızın yok olmasına sebep olanlar bunun bedelini sandıkta ve yargı önünde ödeyecekler."

ARAS: BİR AVUÇ RANTÇIYA KARŞI MİLYONLARIZ

Mitingde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuştu.

Aras'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Demokrasi yoksa hiçbir şeyi; toprağımızı ve geleceğimizi de savunamayız. Muğla her şeyiyle bir dünya mirası. Bu güzellik bazıları tarafından yok edilmek isteniyor.

Antik çağlardan beri bu topraklar tarımla, kültür ve sanatla var oldu. Ancak Muğlamızın her köşesi talan edilmek isteniyor. Her yer bir avuç menfaatçinin gözlerini diktiği alan haline geldi.

Bizler bir avuç rantçıya karşı milyonlarız, hep beraber direneceğiz."

ALPAY AZAP: BU YALNIZCA DOĞA MESELESİ DEĞİL

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da konuştu.

Azap'ın açıklamaları özetle şöyle:

"Biz sadece toprağımıza, ağacımıza değil sağlığımıza da sahip çıkıyoruz. Bu ülke emperyalist ülkelerin oyuncağı olamaz. Bu ülkenin sahipsiz olmadığını onlara göstermek için buradayız.

Ağaç, orman; insanı sadece mutlu eden güzellikler değildir. Soframızdaki ekmeğimiz, geleceğimizdir. Biz aslında yaşama hakkımıza sahip çıkıyoruz. Yaşam hakkını ihlal eden hiçbir proje bizlerden önemli değildir.

Bu yasa hükümsüzdür. Bu ülkede her 100 insanın 92'si kirli hava soluyor. Kirli hava her yıl 50 bin insanın erken ölmesine sebep oluyor.

Bu ülke, bu topraklar, bu insanlar bu yaşananları hak etmiyor. Bu yalnızca bir doğa meselesi değil. Ölüme karşı yaşamı savunma, emperyalist işgale karşı memleketi savunma meselesidir."

ÖZGÜR ÖZEL: TORUNLARIMIZ İÇİN SİZDEN ADALET BEKLİYORUZ

Bu isimlerden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kürsüye geldi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak. İnsanlara iş olur, aş olur. Böyle bir güzelliği çoğaltmamız gerekirken, iktidar 23 yılda zeytine 11 kez meclis zemininde saldırdı. Görünen sadece Akbelen'deki saldırı değil, tehlikeli maddelerle izin süreçlerinin hızlanacağı ve bundan sonraki süreçte bu kanun bu haliyle kalırsa doğa katliamlarının artacağını görüyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar. AYM'ye çağrımızdır, torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz."