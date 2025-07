Doğal ve kültürel mirasın binlerce yıllık simgesi zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açacak yasa tasarısının ilk 11 maddesi TBMM’de kabul edildi. Türkiye’nin dört bir yanndaki köylüler, TBMM’nin önünde açlık grevinde olmasına rağmen ‘zeytinliklerin ölüm fermanı’ olarak yorumlanan ‘talan teklifi’ yapılan 2 değişikle kabul edildi.

Son 19 yılda 9 kez TBMM’ye getirilen ancak her seferinde yoğun tepkiler nedeniyle geri çekilen yasa teklifine taşınan ya da taşınması mümkün olmayan her zeytin ağacı için 2 ağaç dikileceği, zeytinliği maden için kamulaştırılan köylülere de kamu arazileri esas değerinin yüzde 1’i üzerinden 20 yıllığına kiralanacağı maddeleri eklendi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yapılan 2 değişikliği “Taşınacak her zeytin ağacı için 2 zeytin ağacı dikmek göz boyamadır” ifadesiyle yorumladı.

YEŞİL, DOLAR DEMEK

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kürsüye çıplak ayakla ve elinde zeytin dalı ile çıkarak “Siz, Kazdağları’nda siyanürle altın çıkaracaksınız diye 400 bin ağacı katledenlersiniz. Siz, Afşin Elbistan’da halkına yıllardır zehri solutanlarsınız. Siz, Akbelen Ormanları’na TOMA’yla girenlersiniz. Yeşile ancak doların rengi olduğu müddetçe kıymet verirsiniz. Doğayı maden şirketlerine bağlıyorsunuz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da “TBMM beş tane şirketin el kaldırıp indiren CEO’su haline gelmiş” eleştirisini yaptı. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise “Bu yasa, Ulu Önder Atatürk’ün ‘Köylü, milletin efendisidir’ sözünü çiğnemektir” diye konuştu.

Köylüler zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasına karşı Ankara’da eylem yapıyor, nöbet tutuyor.

Köylüler, zeytinlik nöbetini bırakmıyor

Diğer yandan TBMM önünde nöbet tutan köylüler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a seslenerek “Buraya oturacağız sizi bekleyeceğiz. Bizi insan yerine koyuyorsanız, bizi bu ülkenin bir yurttaşı olarak görüyorsanız, gidelim dinleyelim diyorsanız, 3 gündür ağzına tek bir lokma koymayan insanlarımızla oturacağız. Meclis’in kapısından gitmiyoruz” ifadesiyle seslendi. Açıklamayı yapan ‘Toprağımızı Vermiyoruz Platformu’ üyesi Esra Işık, “Bu ülkenin köylüleri 17 gündür sokakta yatıyor” dedi.