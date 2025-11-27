Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan saçılan kıvılcımların neden olduğu yangında zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol adlı kardeşlerin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi üzerinde Zeytin Sokak'ta yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kardeşler çevre sakinleri tarafından evden çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda iş makinesi, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede tüm eve saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.