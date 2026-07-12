Cem YILDIRIM

Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı görevindeyken, Milli Savunma Bakanlığı’nın kritik birimi Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Zikrullah Erdoğan, yardımcısını değiştirdi.

İKİ İSİM GİTTİ

Bu yıl mayıs ayında Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) üst düzey bir değişim olmuştu. MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır’ın Çınar Kaymakamı olan 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan atanmıştı. Tümgeneral kadrosuna yapılan bu atama tepki çekmişti.

Tecrübesi olmadığı gerekçesiyle ataması eleştirilen Zikrullah Erdoğan’ın başında bulunduğu MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alındı. Külüş’ün yerine ise İlyas Aktiken atandı. MSB’de Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Er de görevinden ayrıldı ve yerine Samet Bulat getirildi. Rize Güneysulu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemşehrisi Zikrullah Erdoğan’ın atanması

“Bir subayın tümgeneral olabilmesi için; yaklaşık 30 yıl boyunca TSK’nın her kademesinde emek vermesi gerekiyor” diyerek eleştirilmişti.