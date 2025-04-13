Avustralya'da yaşayan ve sosyal medyada "Plumber Gal" adıyla tanınan 22 yaşındaki tesisatçı Lainie Paterson, özellikle müşterilerden aldığı cinsiyetçi yorumların kendisini derinden etkilediğini söyledi.

MESLEĞE HENÜZ 8 YAŞINDA BAŞLAMIŞ

Daily Mail'in haberine göre henüz sekiz yaşındayken babasına yardım ederek tesisatçılığa adım atan Paterson, genç ve sarışın bir kadın olarak bir müşterinin kapısını çaldığında karşısındaki kişilerin çoğu zaman şaşkınlık yaşadığını belirtti. "Birçok erkek destekleyici olsa da bazıları seni küçümsüyor, bu işi yapacak kadar güçlü ya da yeterli olmadığını ima ediyor" diyen Paterson, yaşadığı rahatsız edici olayları da paylaştı.

"Kadınsın, süpür ve temizle" gibi sözlere maruz kaldığını söyleyen genç kadın, bazı müşterilerin habersizce fotoğrafını çektiğini, sık sık laf atıldığını ve dış görünüşüyle ilgili sürekli yorum yapıldığını aktardı. Yıllar geçtikçe bu tür davranışların azaldığını söyleyen Paterson, "Yine de hala bunu yapan bir grup insan var" dedi.

Sosyal medyada 42 bine yakın TikTok ve 24 binden fazla Instagram takipçisi bulunan Paterson, günlük iş rutinlerini paylaştığı videolarla özellikle kadın tesisatçılara ilham vermeyi hedefliyor. Ancak maruz kaldığı yorumların kendisini zaman zaman yıprattığını da dile getiriyor:

"İşimle ilgili içerikler paylaşıyorum çünkü yaptığım bu işin havalı olduğunu düşünüyorum. Ama altına yazılan o tarz yorumları görmek tokat gibi oluyor, bu durum karşısında elimden geldiğince güçlü kalmaya çalışıyorum."

KENDİ TESİSAT ŞİRKETİNİ KURDU

Moda ve güzellikle de ilgilendiğini ifade eden Paterson, bu yönlerini sosyal medyada paylaşmaktan çekindiğini çünkü "Bu kız sahte" gibi yorumlardan endişe duyduğunu söyledi.

Kendi tesisat şirketini kuran genç kadın, Phillip Adası'nda bir tesisatçının saatlik 80 ila 110 dolar arasında kazandığını ve bu rakamın Melbourne'da 150 dolara kadar çıkabildiğini belirtti.

Paterson'un en büyük destekçilerinden biri olan ve işi öğreten babası da kızının sektörde başka kadınları cesaretlendirme çabasından gurur duyduğunu ancak sosyal medyadaki bazı yorumlara dayanmakta zorlandığını dile getirdi.