İstanbul’un Başakşehir ilçesinde belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen zincir market denetimi sırasında, hem tarihi geçmiş ürünler hem de soğutucu dolapta bulunan bir kedi nedeniyle işletme hakkında işlem başlatıldı. Denetimde gıda güvenliği açısından ciddi eksiklikler belirlendi.

ÜRÜNLERİN SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞTİ

Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, market raflarında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde özellikle mantar, tavuk, yoğurt ve kahve gibi temel tüketim ürünlerinin raflarda satışta olduğu belirlendi.

Ekipler, tarihi geçmiş gıda ürünlerini tutanak altına alarak gerekli idari işlemleri başlattı. Denetim kapsamında ürünlerin imhası ve işletmeye yönelik yasal süreçle ilgili prosedürlerin devreye alındığı öğrenildi.

SOĞUTUCU DOLABINDAN KEDİ ÇIKTI

Denetim sırasında dikkat çeken bir başka detay ise marketteki soğutucu dolapta bir kedinin bulunması oldu. Zabıta ekipleri, dolap içinde bir kedinin yer aldığını fark ederek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Olay, hijyen koşulları ve işletme denetimleri açısından kamuoyunda soru işaretlerine yol açarken, belediye ekiplerinin zincir marketlerdeki kontrollerini sürdüreceği bildirildi.