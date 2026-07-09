Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması dördüncü gününde sürdü. Duruşmada, BOLSEV Vakfı'na reklam desteği verilmesi teklif edilen ve daha sonra bazı şubeleri mühürlenen zincir ile yerel marketlerin temsilcileri dinlendi. İfade veren market yetkilileri, Bolu Belediyesi'nden şikayetçi olmadıklarını söyledi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklanmıştı. Daha sonra yapılan itirazlar sonucunda Leyla Beykoz hakkında ev hapsi kararı verilirken, Aydan Özdemir tahliye edildi.

‘İRTİKAP, İRTİKABA YARDIM VE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 178 sayfalık iddianamede Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında, "İrtikap", "İrtikaba teşebbüs", "Rüşvet alma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet", "İrtikaba yardım", "Rüşvete aracılık", "Yalan tanıklık" ve "Suçluyu kayırma" suçlamalarıyla ceza talep edildi. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DURUŞMA DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE DEVAM ETTİ

Pazartesi günü başlayan yargılamanın ilk üç gününde sanıklar savunmalarını yaptı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmanın dördüncü gününde ise mağdurların beyanları alındı. Duruşma boyunca geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

A101 YETKİLİSİ: ‘ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM’

Mağdur sıfatıyla ifade veren A101 Market Mağaza Geliştirme Müdürü Adem Keskin, BOLSEV Vakfı için düzenlenen toplantıya katıldığını anlatarak şunları söyledi:

"Bu sürecin tamamında vardım. Belediye başkan yardımcısı Süleyman Can beni arayarak görüşmeye çağırdı ve BOLSEV Vakfı'na reklam için görüştük. Tanju Özcan başkanlığında yapılan toplantıya katıldım. Özcan, BOLSEV için reklam anlaşmasından bahsetti ve teklif zarfları dağıtıldı. Bolu’da 45 şubemiz var ve aylık hesaplandığında 1 milyon gibi bir maliyet çıkıyordu. Buna itiraz ettik. Bölgesel reklam yapılmayacağını şirket üst yönetimi bize bildirdi. Reklam vermedik ve anlaşma yapmadık. Sonrasında marketlere denetimler başladı. Bize rutin bir denetim olduğu ve NACE kodlarının yenilenmesi gerektiği söylendi. Encümenden mağaza mühürleme kararları çıkınca mahkemeye gittik ve yürütmeyi durdurma kararı verildi. Şikayetçi değilim".

YEREL MARKET: ‘ŞUBE BAŞI 5 BİN TL İLE ANLAŞTIK’

Nuhmar Marketleri'nin sahibi İbrahim Erdini ise toplantıya katılmadığını, daha sonra belediyeye çağrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sonradan belediyeden aradılar. BOLSEV ve reklamlarla ilgili sunum yaptılar. Reklam anlaşması teklif ettiler ve biz de kabul ettik. Şube başı 15 bin TL reklam ücreti teklif ettiler, bize fazla geldi ve pazarlık aşamasında 5 bin TL ile anlaştık. Bizde NACE1 kodu vardı. Denetlenmeleri duydum ve zabıta ile iletişime geçerek NACE2 kodu alarak ruhsatlarımızı yeniledik. Bize herhangi bir baskı yapılmadı. Belediye ile sözleşmemiz devam ediyor. Marketlerimizden de herhangi biri kapanmadı".

CARREFOURSA TEMSİLCİSİ: ‘BASKI DA OLMADI’

CarrefourSA Şube Müdürü Ahmet Gülsever de belediyedeki toplantıya katıldığını belirterek şu beyanı verdi:

"BOLSEV Vakfı'nın kurulduğu ve gelir sağlanması gerektiği tarafımıza bildirildi. Bilboard reklamları ile vakfa destek sağlanacağı ifade edilerek zarflar dağıtıldı. Bazı market yetkilileri, 'yüksek' dedi. Toplantıda herhangi bir gerginlik de olmadı baskı da olmadı. Bu konuyla ilgili şikayetçi değilim".

‘TOPLANTIDAN 1 HAFTA SONRA DENETİMLER BAŞLADI’

Şok Marketler'in eski bölge sorumlusu Aytaç Baycan ise denetimlerin toplantının ardından başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Toplantı 2024 yılının Mayıs ayında yapıldı. Bize vakıf kurulacağını, billboard reklamları vermemiz gerektiği söylendi. Teklif evrakları verildi. Biz yetkimizin olmadığını ve anlaşmayı yapamayacağımı, bunu marketin yetkililerine bildirmem gerektiğini söyledim. Sonrasında marketin üst yönetimi ile temasa geçildi ve bundan sonrasında yapılan görüşmelerden haberim yoktu. Toplantıdan 1 hafta sonra denetimler başladı. Denetimden sonra üst amirlerim tarafından arandım ve belediye yetkilileri ile görüşme yaptım. Denetimler 2-3 aylık sürede sıklaştı, sevkiyatlarımız zorlaştı. Tüm şubelere denetim yapıldı. Sevkiyatlar konusunda ceza kesildiğini hatırlıyorum. Şikayetçi değilim".

‘RUHSAT İÇİN BOLSEV'E BAĞIŞ İSTENDİ’ İDDİASI

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Muhsin Karadayı ise kafe ruhsatı sürecinde BOLSEV'e bağış talep edildiğini öne sürdü. Karadayı, şu ifadeleri kullandı:

"Belediyeden kaçak yıkım ruhsatlı yerin yıkılacağı söylendi. Belediye ile arası iyi diye Mustafa Altındal’a gittik ve durumumuzu anlattık. Kaçak yapı ile ilgili gerekli izinlerin daha önce alındığını onların da bu izinleri aldıysa benim de alabileceğimi söyledi. Tanju Özcan’ın yanına gittik ve durumu anlattık. Kendisi de ‘Yapılacak bir şey varsa yapsınlar’ dedi. Mustafa Altındal, bunun için ne kadar bağış yapabileceğimizi sordu. O da BOLSEV aracılığıyla bunun yapılabileceğini söyledi. Altındal, başkanı olduğu kooperatif binasına 100 bin TL getirmemi istedi ve parayı bıraktık. 2 ay sonra Altındal tarafından tekrar belediyeye yönlendirildik. Belediyeye gittiğimde ruhsat verilemeyeceği ifade edildi. Bir pazar günü arandık ve 200 bin TL parayı nakit olarak kooperatif binasına getirmem istedi. Olaydan 2 hafta sonra da bu soruşturmalar başladı".