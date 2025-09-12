Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda gıda üreticisinin ürünlerinde taklit ya da tağşişe başvurmasına neden oluyor.



Artan vakaların ardından denetimleri sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, tespit edilen usulsüzlükleri yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gitmeyi sürdürüyor.



ZİNCİR MARKETLERDE SATILAN PİZZA İFŞA OLDU



Türkiye'de hizmet veren birçok zincir markette satışa sunulan dondurulmuş pizza markası Joy Pizza'nın “Dana Dilimli Sosis” adlı ürünü, son denetimlerde usulsüzlük gerekçesiyle ifşa edildi.



Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirme notunda, 'Dana dilimli sosis' adı altında kanatlı eti kullanıldığını belirtilirken, firmaya 'tağşiş' yaptığı gerekçesiyle cezai yaptırım uygulandı.



TOPLATMA KARARI ALINMADI



Sancaktepe’de faaliyet gösteren Joy Pizza Dondurulmuş Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen ürünler hakkında herhangi bir toplatma kararı alınmazken, mevzuata göre yalnızca içeriğinde 'sağlığa zararlı' olduğu tespit edilen ürünler için toplatma kararı alınabilmekte.



