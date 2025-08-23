36 bin TL'lik ayakkabısıyla pazara gidip fiyatlar için esnafı azarlayan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yine tepki çeken bir videoya imza attı. Bu kez zincir markete denetime giden AKP'li başkan personelin kendisine verdiği cevap karşısında dondu kaldı.

Başkan Bahadır, "Buraları da denetliyoruz. Bakıyoruz, komşumuzu kandırmasın üç harfli, 13 harfli fark etmez. Bir tanesi diyor ki üç harflileri de denetlesene. Şu mesela tomurcuk çay, 69 liraya satıyorsun, size gelişi kaçtır?" dedi.

Zincir market çalışanı "Onu biz bilemiyoruz" dedi. Yanıt karşısında Başkan Bahadır, "İsteyeceğiz, istiyoruz sizden. Çıkarın. Alış faturaları mağazalarda olsun" dedi. Çalışan da bunun üzerine "Merkeze bildiririz iletirler" yanıtını verdi.