Ankara’nın Çankaya ilçesinde, GMK Bulvarı üzerindeki bilinen bir zincir market şubesi büyük bir skandalla gündeme geldi. 2021 yılından bu yana ağır demans (bunama) tedavisi gören yaşlı bir kadın, girdiği markette bir gofret aldı. Hastalığının etkisiyle gofreti cebine koyan kadın, kasaya uğramadan ödeme yapmayı unuttu.



POLİSE VERİRİZ DİYEREK HASTA KADINI SOYDULAR

Ekran Haber'in haberine göre, kamera kayıtlarından durumu fark eden market çalışanları, iddiaya göre yaşlı kadının durumunu fırsata çevirdi. Demans hastası kadını durduran çalışanlar, onu ya polis çağırmakla ya da mağazadaki tüm kasa açığını ödemekle tehdit etti. Korkuya kapılan kadının kartını alan çalışanlar, sadece 7 dakika içinde 5 farklı işlem yaparak toplamda 25 bin 845 liralık çekim yaptı. Bu tutarın, marketin geçmişten gelen kasa açıklarını kapatmak için alındığı öne sürüldü.



'ÜSTLERİMİZDEN TALİMAT ALDIK, AÇIĞI BÖYLE KAPATTIK'

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur kadının avukatı Mehmet Sena Kapu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Avukat Kapu, müvekkilinin konuşmasından ve yürüyüşünden hastalığının uzman olmayan biri tarafından bile rahatlıkla anlaşılabileceğini vurguladı.

Dilekçede, market çalışanlarının parayı iade etmeyi reddettikleri ve "Üstlerimizden talimat aldık, açığı böyle kapattık" dedikleri belirtildi. Avukat, sağlık raporları ve banka dekontlarını delil olarak sunarak, şüphelilerin "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli yağma" suçundan yargılanmasını talep etti.