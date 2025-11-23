Türkiye, Fatih'teki otelde zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesini konuşurken, ülkenin dört bir yanından yeni vakalar bildirilmeye devam ediyor.



Kamuoyunda gündem olan haberlere her gün bir yenisi eklenirken, son vaka Diyarbakır'da görüldü.



ZİNCİR MARKETTEN SUCUK ALDILAR, HASTANELİK OLDULAR



Türkiye'nin en ünlü zincir marketlerinden birinde satışa sunulan, paketlenmiş dilim sucuk ürününü alarak tost hazırlayan anne ve 12 yaşındaki oğlu, ürünü tükettikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Ekol TV'nin haberine göre, ailenin fenalaşmasının ardından söz konusu sucuğu inceleyen aile yakınları, ürünün altında kalan dilimlerin üzerinde yoğun küflenme olduğunu tespit ederek şikayette bulundu.



Ürürün üzerinde yer alan son kullanma tarihinin henüz gelmemiş olması nedeniyle sucuk paketinin hava aldığı ya da soğuk zincirinin bozularak muhafaza edildiği düşünülüyor.