Japonya yıl sonu tatil sezonuna girerken Cuma gecesi yoğun kar altında bir otoyolda zincirleme kaza yaşandı. Kazada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Polis 77 yaşındaki Tokyolu bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaralılardan 5’inin durumu ağır.
Gunma eyalet polisi, Kan Etsu Otoyolu’ndaki kazanın Tokyo’nun yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısındaki Minakami kasabasında iki kamyonun çarpışmasıyla başladığını bildirdi.
Çarpışma otoyolun bazı bölümlerini kapattı. Arkadan gelen araçlar karlı zeminde fren yapamayınca 50’den fazla araç birbirine girdi.
Yığılmanın en uç noktasında yangın çıktı. Alevler 12’den fazla araca sıçradı ve bazıları tamamen yandı. Yangında yaralanan olmadı.
Alevler yaklaşık 7 saat sonra söndürüldü. Otoyolun bazı bölümleri inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle kapalı kaldı.