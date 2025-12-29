Çiftçi, tarladaki ürününü düşük fiyatla satmak zorunda kalırken, akaryakıt zamları ve zirai don nedeniyle zarar ederken Ziraat Bankası ise Demirören Grubu’na verdiği krediyle gündem olmaya devam ediyor. Doğan Grubu’nu satın almak için Demirören Grubu’na verdiği kredinin tamamını tahsil edemeyen Ziraat Bankası, çiftçi borcunu 1 gün geciktirdiğinde ise her türlü yasal hakkını kullanıyor.

Ziraat Bankası Genel Müdür Alparslan Çakar, bu yıl TBMM’de yaptığı açıklamada, Yıldırım Demirören’in başkanlığını yaptığı Demirören Grubu’nun 7 yılda 1 milyar doları aşan borcunun 890 milyon dolarının tahsil edildiğini açıkladı.

Böylece Çakar, 110 milyon dolardan fazla borcun hâlâ ödenmediğini itiraf etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise Sayıştay raporlarında, Demirören Grubu için, “Gelir yaratma kapasitesi düşük, öz kaynaklarının tamamını yitirdi, yüksek mali borçlanma içinde, yasal takip dahil olmak üzere her türlü önlem hızlıca alınmalı” tespitleri yapıldığını belirterek “Görünmez bir el Demirören’in kredisine kalkan oluyor” eleştirisinde bulundu.