Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Haziran tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasaların beklentisine paralel olarak politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

19 Mart sonrası sıkı para politikalarında vites yükselten ekonomi yönetimine iş dünyasından itirazlar yükselirken, TCMB'nin faiz indirime başlayacağı tarihe ilişkin dikkat çeken açıklama Türkiye Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakır'dan geldi.

'TEMMUZ AYINDA ANLAMLI BİR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM'

CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Çakar, temmuz ayına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme var. Bu çerçevede 24 Temmuz'daki PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum"

Yıl sonu itibarıyla enflasyonun yüzde 20'li seviyelere gerileyeceğini düşünüyorum. Faizlerdeki düşüş de enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyle paralel ilerleyecektir.

'ZORLU SÜRECİ GERİDE BIRAKTIK'

Küresel gelişmelere de değinen Çakar, İsrail-İran geriliminin enerji ve emtia fiyatları üzerinden Türkiye'yi olumsuz etkileyebileceğini, ancak ekonominin bu tür dışsal şoklara karşı daha korunaklı bir yapıya kavuştuğunu söyledi. Çakar, "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen değişiyor; yeni ekonomik ekosistem kurulurken Türkiye doğru pozisyon alıyor" dedi.

Türkiye ekonomisinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya geçtiğini belirten Çakar, "Zorlu süreci geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde Türkiye çok daha iyi bir konumlanma içinde olacak" ifadelerini kullandı.