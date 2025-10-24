Zirai don ardından TÜİK'in bu yıl için açıkladığı bitkisel üretim ikinci tahminleri hem ilk tahmine göre hem de geçen yıla göre özellikle bazı meyve gruplarında belirgin aşağı yönlü revize edildi.

Nisan ayının başındaki soğuk hava koşulları sonucu 2014'ten bu yana en kuvvetli zirai don olayı yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bu yıl için meyve üretim tahmini 21.4 milyon tondan 19.8 milyon tona revize edildi. Böylece bir önceki yıla göre meyve üretimi yüzde 30'un üzerinde azalmış olacak.

TÜİK verilerine göre meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 48.3, çilekte yüzde 1.9, şeftalide yüzde 46.1, nektarinde yüzde 44.1, kirazda yüzde 70.6, üzümde %24.5 üretim azalışı öngörüldü.

TÜİK bu yıl için tahıl üretim tahminini 37.4 milyon tondan 34.2 milyon tona revize etti. Ayrıca bu yıl için arpa üretim tahminini 7.5 milyon tondan 6 milyon tona ve buğday üretim tahmini de 19.6 milyon tondan 17.9 milyon tona revize edildi.

Verilere göre bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 13.9 azalarak 17.9 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 25.9 azalarak 6 milyon ton olacağı öngörüldü.