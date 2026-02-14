Bugün 14 Şubat… Sevgililer Günü… Ama bizim tek sevgilimiz var: Futbol! Papara Park bugün aşkın değil, zaferin adresi! Namağlup Fenerbahçe… Karşısında evinde yenilmez bir Trabzonspor! Bu derbi doğrudan şampiyonluk yarışını etkileyecek. Trabzonspor Fener’den galibiyet alırsa momentumu ele geçirecek. Yenilgi durumunda şampiyonluk hayali iyice zorlaşır.

BERABERLİK YAKAR

Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde ligde yenilgi yüzü görmedi. Şampiyonluk yolunda en kritik deplasmanlardan biri. Burada kazanmak psikolojik üstünlük sağlar. Trabzon deplasmanı her zaman zor, yenilgi durumunda sezonu riske atma ihtimali var. Kısaca: Trabzonspor için zirveye tutunma, Fenerbahçe için liderliğe ortak olma ve namağlup devam maçı. Beraberlik Galatasaray’a yarar.

833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında üç büyüklere karşı 833 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Karadeniz ekibi, son galibiyetini, 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Fatih Tekke de üç büyüklerle oynadığı 7 maçı kazanamadı, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

İKİ EKSİK İKİ RİSK

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de 1-0 yendiği Trabzonspor karşısına sakatlıkları süren Alvarez ve Archie Brown’dan yoksun çıkacak. Musaba ile Kerem, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. İki maçlık cezası sona eren Skriniar, Trabzonspor maçıyla kadroya dönüyor. Kaptan mücadeleye 11’de başlayacak.