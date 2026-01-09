Listede yer alan ailelerin büyük bölümü, servetlerini kuşaklar boyunca koruyup büyütmeyi başarmış köklü hanedanlardan oluşuyor. Sahip oldukları şirketler; yenilikçi yatırımlar, küresel yayılım ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle öne çıkıyor. 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 ailesi şu şekilde sıralandı:

10. Thomson Ailesi (Kanada) – 82,1 milyar dolar

Medya ve veri devi Thomson Reuters’ın arkasındaki güç olan Thomson ailesi, finans ve hukuk dünyasının vazgeçilmez bilgi kaynaklarını sunarak küresel ölçekte etkisini sürdürüyor.

9. Wertheimer Ailesi (Fransa) – 85,6 milyar dolar

Lüks moda denince akla gelen Chanel’in çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Wertheimer ailesi, haute couture ve parfüm sektöründeki güçlü konumunu koruyor.

8. Ambani Ailesi (Hindistan) – 105,6 milyar dolar

Reliance Industries ile enerji, telekom ve perakende alanlarında faaliyet gösteren Ambani ailesi, Asya’nın en zenginleri arasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda.

7. Mars Ailesi (ABD) – 143,4 milyar dolar

Mars, Snickers ve M&M’s gibi küresel markaların sahibi olan Mars ailesi, gıda ve evcil hayvan ürünleri sektöründe dünyanın en büyük özel şirketlerinden birini yönetiyor.

6. Koch Ailesi (ABD) – 150,5 milyar dolar

Koch Industries üzerinden enerji, kimya ve sanayi yatırımları yapan Koch ailesi, ABD’nin en güçlü sanayi hanedanları arasında bulunuyor.

5. Hermès Ailesi (Fransa) – 184,5 milyar dolar

Hermès markasının kontrolünü elinde tutan aile, lüks segmentte kalite ve ayrıcalığın simgesi olmaya devam ediyor.

4. Al Thani Ailesi (Katar) – 199,5 milyar dolar

Katar’ın yönetici hanedanı olan Al Thani ailesi, petrol ve doğalgaz gelirlerinin yanı sıra küresel yatırım fonlarıyla da dikkat çekiyor.

3. Al Saud Ailesi (Suudi Arabistan) – 213,6 milyar dolar

Suudi Arabistan kraliyet ailesi, ülkenin enerji kaynakları ve Saudi Aramco bağlantılı yatırımlarla küresel enerji piyasalarında güçlü bir aktör konumunda.

2. Al Nahyan Ailesi (Birleşik Arap Emirlikleri) – 335,9 milyar dolar

BAE’nin yönetici ailesi olan Al Nahyanlar, petrol gelirlerini finans, gayrimenkul ve teknoloji yatırımlarıyla çeşitlendirerek servetlerini büyütüyor.

1. Walton Ailesi (ABD) – 513,4 milyar dolar

Listenin zirvesinde yine Walmart’ın kurucu ailesi Waltonlar yer aldı. Küresel perakende ağı ve lojistik gücü sayesinde aile, açık ara dünyanın en zengin hanedanı olmayı sürdürüyor.

2026 listesi, küresel servetin büyük ölçüde aile şirketleri ve hanedanlar etrafında yoğunlaştığını bir kez daha ortaya koyarken, bu ailelerin dünya ekonomisi üzerindeki etkisinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor.