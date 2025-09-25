ABD medyasına göre Türkiye ABD ile Boeing uçakları ve Lockheed Martin savaş jetleri alımını içeren bir paket pazarlığında. Yüzlerce uçak ile birlikte F-16 alımı ve F-35 programına yeniden katılım hedefleniyor. Ankara, bu alımlar karşılığında 10 milyar dolar üzerinde bir yerli üretim katkısı talep ediyor; yani ödemelerin bir kısmı Türkiye’de üretilecek parçalara dönüştürülecek. Resmi kaynaklar henüz kesin bir rakam paylaşmadı, ancak görüşmeler bir “çok milyar dolarlık paket” olarak tanımlanıyor. Paralelinde Türkiye, Mercuria ile 20 yıl süreli bir LNG tedarik anlaşması imzaladı.

43 MİLYAR $ ENERJİYE

Türkiye’nin devlet enerji şirketi BOTAŞ ile yapılan bu anlaşma, yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp LNG teslimatını kapsıyor ve toplamda 70 milyar metreküple enerji ithalatı taahhüdü içeriyor. Bazı Türk kaynaklar, bu anlaşmanın toplam değerini 43 milyar dolar olarak aktarıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu tedarikin hem arz güvenliğini artıracağını hem de ABD ile ticaret hedefi olan 100 milyar dolara ulaşmada katkı sağlayacağını söyledi.

Dış borç yükü artabilir

- Türkiye’nin önünde, sadece diplomatik sohbet değil, milyarlarca dolarlık yük içeren yeni anlaşmalara imza atıyor. Bu, devlet borcunu, bütçeyi, döviz dengesini yakından ilgilendiriyor. Uzmanların görüşlerine göre, bu anlaşmalar büyük ölçüde dolar üzerinden olacak. Türk Lirası değer kaybettiğinde, maliyet liradan yükselecek; dış borç yükü artacak.