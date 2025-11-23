Aylardır siyaset gündemini belirleyen Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı'ya yapacağı olası ziyaret, Cuma günü komisyonda yapılan oylamanın ardından oy çokluğuyla kabul edildi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İmralı Adası'na gidilmesine karşı çıkması ve komisyon görüşmesini terk etmesinin ardından, oylamada çekimser kalan Yeni Yol Grubu da (Saadet, Gelecek ve DEVA) heyete temsilci vermeyeceklerini açıkladı.



GÖRÜŞMEYİ MİT ORGANİZE EDECEK



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, salı günü yapılması planlanan ziyareti Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) organize edecek.





Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis’ten İmralı’ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmî başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa, bunu uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Bu ziyarette Adalet Bakanlığı sadece bürokratik işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacak.



Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı’ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.



Bu arada Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan’la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis’te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI YAPILMAYACAK

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.



ÖCALAN'A 'YPG PROBLEMİ' SORULACAK



Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.



