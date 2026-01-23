Melih SADIKOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın, Turkcell için oynayacağı bir reklam filmi nedeniyle İstanbul’da olduğu ortaya çıktı.

REKLAM İÇİN KURGU

NBA efsanesi Shaquille O’Neal’ın Türkiye ziyareti, kamuoyuna “Basketbol şöleni” gibi sunulsa da gerçekte ticari bir organizasyonun parçasıydı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan kısa gösteri medyada “Sempatik kareler” olarak servis edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan serbest atışlarda Shaq’ı 3-1 yenerken, perde arkasında bambaşka bir tablo vardı. O’Neal’ın ziyaretinin asıl sebebinin Turkcell reklam kampanyası olduğu ortaya çıktı. Boston Celtics’te birlikte oynadığı Semih Erden ve NBA’den tanıdığı, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun girişimleriyle gerçekleşen buluşmanın bir reklam filmi için kurgulandığı netleşti.

15 MİLYON DOLAR

Yıldız basketçinin, bu tür reklam anlaşmalarında ne kadar aldığı az çok biliniyor. Örneğin TNT şirketi yıllık 15 milyon dolara imza atmıştı, sadece TV’de yorumculuk yapacak. Pepsi ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının değeri de yaklaşık 10 milyon dolar. Shaq, 1990’larda Reebok ile çok yıllı bir sponsorluk anlaşması imzaladı. İlk yıl için 15 milyon dolar aldı.

LİSTEDE OYUNCU, ŞARKICI, FUTBOLCU DA VAR

Türk firmaları yabancı ünlülere kaçar milyon dolar ödedi?

-ABD’li ünlü oyuncu Morgan Freeman Türk Hava Yolları (THY) reklamı için 2017’de 1.2 milyon Euro aldı. n Oyuncu Kevin Costner’a ise yine THYreklamı için 2009’da 1.5 milyon dolar ödendi.

-Şarkıcı, oyuncu Jennifer Lopez, Zen Pırlanta’nın reklamı için 2025’te 10 milyon dolar aldı. n 2020’de hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant’a THY 2010’da 5 milyon dolar ödedi. nÜnlü futbolcu Cristiano Ronaldo 2016’daki Türk Telekom reklamı için 2 milyon Euro aldı.