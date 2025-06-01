Devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Katar ekibi Al Duhail'e imza atan Hakim Ziyech'in yeni macerası uzun sürmedi.

Ziyech, takıma veda ederken Al Duhail, Faslı oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Katar’ın Al-Duhail takımına transfer olan Hakim Ziyech, Katar Kupası yarı finalinde oyundan alınınca sinir krizi geçirmiş ve su şişeleri ile kulübeyi tekmelemişti. Yaşananlardan sonra Ziyech, kulübüyle 2 maçta da daha görev aldı ve geleceği için kararını verdi.

Hakim Ziyech, Al Duahil'de 11 maça çıktı ve birer gol ve asist yaptı. Galatasaray'da 1.5 sezon geçiren Ziyech, 34 maçta 8 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.