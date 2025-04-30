'Ağlar mıyım? Ağlamam', 'Beş Çayı', 'Kalbim Tatilde' gibi şarkılarıyla tanınan Ziynet Sali, 50'nci yaşını kutladı.

Ünlü şarkıcı, doğum günü için verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

"BU NASIL 50 BÖYLE?"

Ziynet Sali doğum günü karelerine "Bu nasıl 50 böyle? Günümü güzelleştiren, arayan, soran, evimi çiçek bahçesine çeviren, güzel dileklerini ileten tüm sevenlerime kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Sevgi ne güzel şey" notunu düştü.

Sali'nin doğum günü karelerine binlerce beğeni ve "İyi ki doğdun, " Nice yaşlara" gibi yorumlar geldi.