Ziynet Sali önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede, Sali'ye dünya çapında ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki ustası Manolis Karantinis eşlik etti.

Konserde iki farklı kostüm giyen Ziynet Sali, "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" ifadeleriyle hayranlarını güldürdü.

Konserin konukları arasında yer alan Funda Arar, Nihat Odabaşı ve Ebru Şallı da Ziynet Sali'nin enerjisine eşlik ederek dans etti.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ADI GEÇMİŞTİ

8 Ekim Çarşamba sabahı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan birçok ünlü isim, Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri vermişti.

Yayınlanan listede ismi bulunan ancak, yurt dışında olduğu için ifade veremeyen şarkıcı Ziynet Sali, 14 Ekim'de Türkiye'ye döner dönmez ifade vermişti.

"YASAKLI MADDE KULLANMADIM"

Sali, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkese selamlar. Çarşamba günü yapılan operasyonda adımın da geçmesi, beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür."

"Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim. İfademde de belirttiğim gibi, hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür ortamlarda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım."

"Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşıyorum. Sevgi ve iyilikle..."