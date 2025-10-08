Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminlerinde uyardığı Zonguldak beyaza büründü.
Kentin Çaycuma ilçesinde öğle saatlerinde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Fındık büyüklüğündeki doluyu görenler, bina saçaklarının altına kaçtı. Sürücüler, otomobillerini kapalı alanlara götürmeye çalıştı.
Dolu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, ağaçların dalları kırıldı. Dolu, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
EREĞLİ'DE DE CADDELERİ SU BASTI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu.
Sokakta doluya yakalananlar kısa süreli panik yaşarken, çevrede beyazlıklar oluştu. Dolu yerini sağanak yağışa bırakınca da bazı sokaklarda rögarlardan su taşkını meydana geldi.
Ekipler tıkanıklığı açmak için çalışma başlattı. Yollar göle dönünce sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.