Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde, 5 metre yükseklikten mezarlığa devrilen traktörün 60 yaşındaki sürücüsü Mustafa Karabacak, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Gökçebey ilçesi Aktarla köyünde seyir halinde bulunan Mustafa Karabacak idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten yol kenarındaki mezarlığa devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, 4 çocuk babası Karabacak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.