Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kimlik bilgilerinin çalınması sonucu ismi kullanılarak bahis hesabı açıldığı yönünde suç duyurusunda bulunan Zorbay Küçük hakkındaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

PFDK'nin 10.11.2025 tarih ve 25 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararda "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Üst Klasman Hakemi ZORBAY KÜÇÜK’ün, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçeleri incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile sevkli kişinin sunduğu evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tedbirin kaldırılmasının ardından Zorbay Küçük'ün hakemliğe geri dönebilme yolu da açıldı.