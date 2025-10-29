Türk futbolundaki "bahis oynayan hakemler" depreminde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Gazeteci Ersin Düzen’in iddiasına göre; Zorbay Küçük yakın çevresine bahis yapmadığını ancak kendisine ait hesaptan 20'şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL'lik Arjantin Ligi'ne bahis yapıldığını söyledi. Zorbay Küçük, ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini söyledi.

Son günlerde Türk futbolundaki bahis skandalını UEFA ve FIFA da yakından takip ediyor. UEFA ve FIFA'nın konuyla ilgili kısa süre içinde soruşturma açması bekleniyor.

“Zorbay Küçük süreciyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bu bir haberdir, içinde yorumum yoktur…

MHK Başkanı, TFF Başkanı’nın basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi veriyor. Zorbay Küçük, FIFA hakemi ve normalde görevi vardı.

Zorbay Küçük, maçın kendisinden alındığını UEFA’dan gelen mail ile öğreniyor. Durumu sorgulayınca bahis mevzusundan haberi oluyor.

İşin UEFA boyutu da önemli. Zorbay Küçük, bir çok uluslararası maçta görev yaptı. UEFA ve FIFA, TFF ile sürekli temas halinde kalacak. Ayrıca UEFA da bu konuda soruşturma açmayı planlıyor.”