İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Belediyenin mülkiyetindeki üç taşınmaza Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmasına yönelik girişimler üzerine açıklama yaptı. Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması sonrası üst mahkemeye başvurduklarını, binaları boşaltmayı kabul etmeyeceklerini belirten Tugay, mahkeme sonuçlanana kadar tahliye etmemeyi, bu süre içinde de ecrimisil ödemeyi telif etti.

Cemil Tugay

Belediyenin kamu hizmetlerinde kullandığı üç bina; Meslek Fabrikası, Egemenlik Binası ve Gasilhane ile ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Tugay şunları söyledi: “Bize gelip polis zoruyla ‘burayı boşaltın’ diyebilirler. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu kadar art niyetli tavırla el konulmuş binaları bir de cebren boşaltmaya kalkarlarsa bu bizim için büyük bir sorundur. Bu binaları kesinlikle boşaltmayı kabul etmiyoruz.”

RESMİ BELGE

Meslek Fabrikası olarak hizmet veren binanın 1926’da Atatürk’ün imzaladığı kararnameyle Belediye mülkiyetine geçtiğini gösteren resmi belgelere ait görseller yapının duvarlarına asıldı.

“Meslek Fabrikası ile iki altın bilezik taktım”

Meslek Fabrikası kurulduğu günden bu yana 29 merkezde, 5 bin 800 kursta, 145 bin 77 kursiyere umut oldu. Kursiyer Korhan Şen, “İki kursa gittim, çok şey öğrendim. İki altın bilezik takmış oldum” dedi.