Zorlu Holding’in 2012 yılından bu yana İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren finans şirketi Zorlu Faktoring’in satışı resmileşti. Holdingin finans sektöründeki tek iştiraki konumunda olan şirket, Kahramanmaraş merkezli Arsan Tekstil tarafından satın alındı.

Bu yılın başında başlayan görüşmeler kapsamında Arsan Tekstil, Zorlu Faktoring’in sermayesinin yüzde 92’sini satın almak için hisse devir sözleşmesi imzalamıştı. 18 Mart’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, hisse devrinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayıyla gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş., sürecin tamamlandığını yine KAP’a gönderdiği bildirimle paylaştı. Açıklamada, Zorlu Faktoring’in 150 milyon lira olan nominal sermayesinin yüzde 92’sine karşılık gelen 138 milyon liralık kısmın satın alındığı belirtildi.

Arsan Tekstil'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ("Kanun") 11. Maddesi ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 8. maddesi uyarınca, "Zorlu Faktoring Anonim Şirketi" unvanlı faktoring şirketinin 150.000.000 TL olan nominal sermayesinin % 92'sine karşılık gelen 138.000.000 TL nominal kısmının şirketimiz tarafından Zorlu Holding A.Ş. ‘den satın alınmasına ve payların şirketimize devrine ilişkin işlemler 17.09.2025 (bugün) tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."