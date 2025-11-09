Yeni düzenleme çerçevesinde şehirler arası yollarda yolcu veya yük taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor.

Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların dingil üzerindeki lastikleri dahil olmak üzere tüm lastiklerinin kış şartlarına uygun olması şartı bulunuyor. Bununla beraber seyir halindeyken lastik değiştirmek zorunda kalan sürücülerin de mevcut lastiklerini kış lastiği ile değiştirmiş olması gerekiyor.

SÜRE UZATMA YETKİSİ VALİLİKLERE BAĞLI

Her ildeki hava şartları ele alındığında bu kapsamda valilikler uygulama süresini belirleme yetkisine sahip olacak. Bununla birlikte belirlenen tarih aralıklarının öncesinde veya sonrasında birer ay uzatma yapılabilecek.

Zorlu kış koşulları gerekçesiyle söz konusu uygulama bazı bölgelerde 15 Ekim tarihinde başlayabileceği gibi 15 Mayıs’a kadar da uzayabilir.

CEZASI BELLİ OLDU

2026'da hayata geçirilecek olan trafik cezaları kapsamında, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 5 bin 856 TL para cezası uygulanacak.