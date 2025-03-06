Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bu tura adlarını yazdırmayı başardı. Kura çekiminin ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray’ın çeyrek finaldeki rakipleri de netleşti.
Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre ve seri başı takımlarının ev sahipliğinde oynanacak. Bu karşılaşmalar, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrumspor
Konyaspor-İskenderun
Fenerbahçe-Galatasaray
Beşiktaş-Göztepe
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe
Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray