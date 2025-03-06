Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması sona erdi ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A, B ve C gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bu tura adlarını yazdırmayı başardı. Kura çekiminin ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray’ın çeyrek finaldeki rakipleri de netleşti.

Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre ve seri başı takımlarının ev sahipliğinde oynanacak. Bu karşılaşmalar, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ZTK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor

Konyaspor-İskenderun

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor / Beşiktaş-Göztepe

Konyaspor-İskenderun / Fenerbahçe-Galatasaray