Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların mücadele edeceği kupa, heyecan dolu anlara sahne olacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri, 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.