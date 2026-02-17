İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında çok sayıda isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında “Züber” markasının sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt da var.

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 17 isim şu şekilde:

1.Hakan TUNÇELLİ

2.Sırrı Murat DALKILIÇ

3.Rıza Kaan TANGÖZE

4.Murat CEVAHİROĞLU

5.Barış TALAY

6.Hakan KAKIZ

7.Kemal DOĞULU

8.Murat ÖZTÜRK

9.Murathan KURT

10.Nailcan KURT

11.Alihan TAŞKIN

12.Tolga SEZGİN

13.Ramazan BAYAR

14.Aygün AYDIN

15.Buse Görkem NARCI

16.İsmail HACIOĞLU

17.Furkan Koçan