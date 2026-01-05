Oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, İzzet Çapa'nın YouTube kanalında yayınlanan 'Paşa Paşa Muhabbetler' programına konuk oldu.



Hayatına ilişkin samimi itiraflarda bulunan Olcay'ın, eski eşi Haluk Bilginer ile yaşadığı ayrılık sürecine yönelik açıklamaları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"HALUK BENİ BOYNUZLADI"



1992 yılında usta oyuncu Haluk Bilginer ile evlenen Zuhal Olcay, 2004 yılında aldığı ayrılık kararı ile hayranlarında büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. İki ismin, Bilginer'in ihaneti nedeniyle ayrıldığı öne sürülürken, yıllar sonra Olcay bu iddia hakkında net ifadeler kullandı.



Çapa'nın kendisine yönelik kullandığı "Yanlış hatırlamıyorsam Haluk seni boynuzladı…" ifadesine yanıt veren Olcay, şu şekilde konuştu: "Tam olarak, evet! Bundan daha açıklayıcı bir cümle olamaz."

İki isim ayrılık sonrası dostluklarını sürdürmüş ve geçmiş yıllarda birçok tiyatro oyununda birlikte sahne almıştı.