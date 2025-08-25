Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği mektubu paylaştı

İmamoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Zülfü Livaneli, değerli dostum ve abim, seni sevgi, saygı ve hasretle kucaklıyorum. Yazılarını takip ediyorum. Dünyanın yaşadığı kaoslar, savaşlar, katliamlar ve bu iletişim çağında canlı canlı izlediğimiz çocuk ölümleri, büyük bir endişe ve umutsuzluk yaratıyor.”

İmamoğlu, Türkiye’nin de çoklu sorunlar ve vasatlıklarla mücadele ettiğini vurgulayarak, demokratik zeminde verilecek mücadelenin önemine dikkat çekti:

“Ülkemiz, çok yönlü bir güçsüzlükle karşı karşıya. Sorunların derinleştiği, gelecek kaygılarının büyüdüğü bu dönemde, sanal güce sahip bir azınlığa karşı verilecek zafer, milletin birlik ve beraberliğiyle kazanılacak bir demokrasi zaferidir.”

Mektubun devamında ise umut vurgusu öne çıktı:

“Asla vazgeçmeden, kararlılıkla ve azimle milletimizi uyandırarak, zaman kaybetmeden güçlü bir zihinsel ve eylemsel dönüşümle; demokratik, meşru zeminde direnişi büyütmekle kazanacağımız, barış içinde ve güçlü bir Türkiye yakındır.”