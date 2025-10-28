Emekli Albay Orkun Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının üzerinden 41 gün geçti.

Özeller hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameyle ilgili olarak Mahkeme, tensip zaptı düzenleyerek Özeller’in tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Özeller, ilk kez 12 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.