Türkiye'de derinleşen ekonomik tablo, üretim sektöründeki şirketleri zorlamaya devam ediyor.
İzmir'de ambalaj sektörünün önemli firmalardan ZYS ile Avi Kağıt hakkında açılan konkordato davaları, mahkeme tarafından tasdik edildi.
Ortak şirketlerin konkordato talebini kabul eden İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, milyonlarca liralık borcun da üç yılda ödenmesini kararlaştırdı.
Mahkeme kararına göre, bankaların bu süreçte milyonlarca liralık alacakları "nizalı" sayıldı.
KAYYUM ATAMASI YAPILDI
Konkordato tasdikiyle birlikte daha önce atanan komiserlerin görevine son verildi.
Konkordato sürecini denetlemek üzere şirketlere kayyum atandı.
Mahkeme, istinaf yolunu da açık tuttu.