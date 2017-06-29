Euro gaza bastı

Yatırımcıların uzun süredir istikrarsızlığı dolayısıyla uzak durmaya gayret ettiği, Euro eski günlerine geri dönüyor.

Yatırımcıların uzun süredir istikrarsızlığı dolayısıyla uzak durmaya gayret ettiği, Euro eski günlerine geri dönüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin Euro Bölgesi'nin deflasyon tehlikesini atlattığını açıklaması ile birlikte Euro küresel piyasalarda güç kazanmaya başladı. 1 Euro'nun 1 dolara eşitlenebileceği tartışmalarının güçlendiği dönemde politikalarından kuşku duyulan ‘Süper Mario' lakaplı Draghi, uzun süre devam eden finansal krizin etkileri azaldıkça para politikası konusunda da daha şahin mesajlar vermeye başladı. Euro dolar karşısında 1.1387 seviyesine kadar yükselerek son bir yılın zirvesine yerleşti. Euro son olarak bu seviyeleri 26 Ağustos 2016'da test etmişti.

Analistler Euro'nun güçlenmeye devam etmesi durumunda dolar karşısında son olarak Ağustos 2015'te test ettiği 1.17 seviyelerine yeniden yönelmesinin mümkün olduğuna işaret etti. Güne, 3.9960 liradan başlayan Euro 4.0213 liraya kadar yükseldi. Euro serbest piyasada günü 4.0060 liradan tamamladı. Bayramdan sonraki ilk işlem gününe 3.5160 liradan başlayan dolar ise 3.5380 lirayı gördükten sonra 3.5230 liradan günü tamamladı.

SÜPER MARİO NE DEMİŞTİ

‘Süper Mario' lakaplı ECB Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini ve teşviklerin sürmesi gerektiğini belirtirken, baskıların artık deflasyonel değil enflasyonel olduğunun altını çizdi.