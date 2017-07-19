CHP’den Tunceli için flaş karar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, Tunceli'de teröre karşı ellerinde karanfiller ve Türk bayrakları ile yürüyeceklerini açıkladı.

Tunceli’de, 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’ın PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesi nedeniyle “Teröre Lanet Yürüyüşü” düzenlenecek.

CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent Gök TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada cuma günü Tunceli’de teröre karşı ellerinde karanfiller ve Türk bayrakları ile yürüyeceklerini belirterek şöyle dedi:

“Türkiye’nin böylesine bir ortamda hak, hukuk, adalet derken, herkesi içine alan bir kavram, terör de herkesi içine alan bir kavram. Şimdi yüreğimizi ortaya koymanın zamanı, şimdi hep beraber bu gencecik öğretmenin şahsında, onun anısından, ona olan saygımızdan güç alarak teröre karşı birlik olma zamanı. Türkiye’nin terörü yenecek birikimi, potansiyeli vardır. Türkiye’nin her türlü sorunu konuşarak çözecek bir aklı vardır. Bunu yapacak gücümüz var. Hem bu yapacak gücü harekete geçirelim, hem de teröre asla prim vermeyelim. Hepinizi cuma günü Tunceli’de hiçbir parti bayrağı altında olmaksızın gerçekleştireceğimiz yürüyüşe davet ediyorum. Biz de Tunceli’den yükselecek sese tercüman olmaya çalışacağız.” İHA