Gazprom, Türk Akımı boru hattının deniz kısmını döşemeye başladı

Gazprom Kamu Şirketi resmi sayfasından yapılan açıklamada Gazprom'un Karadeniz'den geçecek Türk Akımı boru hattının deniz kısmının döşenmeye başlandığı bildirildi.

Türk Akımı boru hattının deniz kısmının döşenmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden 4 gün sonra başladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün Türk Akımı projesinin pratik etabına, bir başka deyişle boru hattının deniz kısmını döşemeye başladık. Proje plana göre gerçekleştiriliyor, 2019 yılının sonuna kadar Türkiye ve Avrupa tüketicileri Rus doğalgaz ihraç edileceği yeni güvenilir güzergahtan faydalanabilecek. Çalışmalara Rusya'nın kıyısından başlandı, boru hattının döşenmesi boru hattının her iki deniz parçasının inşaatından sorumu müteahhit olan Allseas şirketine ait Audacia gemisi gerçekleştiriyor.“

DHA