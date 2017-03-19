Kite sörfçülerden şov

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA) BODRUM'a bağlı Akyarlar Mahallesi açıklarında havada kite sörf (Uçurtma sörfü) yapan sporcular, görsel şovları ile izleyenleri hayran bıraktı.

Ali Hoca Burnu açıklarında saatdeki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarda denize açılan kate sörfçüler, zaman zaman 18 mile kadar çıkan hız yaptı. Aşırı rüzgar ve dalga nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan sporcular, dalgaların arasında sürüklendi. Usta sörfçüler, yine de toparlanmayı bilip yeniden kaldıkları yerden mücadeleye devam etti. Bodrum- Akyarlar Karayolu'ndan geçenler, durup sörf yapanları ilgiyle izledi, bazıları ise sörfçülerle selfi ı çekti. İstanbul'dan arkadaşları ile hafta sonunda kite sörf yapmak için Bodrum'a geldiklerini belirten 34 yaşındaki Bankacı Alim Sert, "Türkiye'de son on yılda büyük bir hızla yayılan uçurtma sörfü adrenalin sevenlerin tutkusu haline geldi. Bodrum'un bu bölgesi bu spor için ideal, hava bugün biraz sert olsa da yaklaşık 4 saat sörf yaparak büyük keyif aldık" dedi.

DHA