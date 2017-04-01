İhracatçılar yeşilleniyor

Ülkemiz ihracatının düşüşe geçmesi ile beraber, hükümet 09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Kanun'un 7. maddesi ile ihracatçılara hususi (Yeşil) pasaport verilmesine ilişkin olarak, Pasaport Kanunu'na bir paragraf eklemişti. Bu yasa değişikliğinin uygulanması ile ilgili olarak, nihayet harekete geçildi.

İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin 2017/9962 No'lu Karar, 23 Mart 2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile; belirli bir tutarın üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine, hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Kimlere hususi damgalı (yeşil) pasaport verilecek?

Son 3 takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama ihracatı;

3 1 milyon ABD Doları ile 10 milyon ABD Doları arasında (10 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 1 (bir),

3 10 milyon ABD Doları üzeri ile 25 milyon ABD Doları arasında (25 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 2 (iki),

325 milyon ABD Doları üzeri ile 50 milyon ABD Doları arasında (50 milyon ABD Doları dahil) olan firmaların 3 (üç),

350 milyon ABD Doları üzeri ile 100 milyon

ABD Doları arasında (100 milyon ABD Dolan dahil) olan firmaların 4 (dört),

3100 milyon ABD Doları üzerinde olan firmaların 5 (beş) yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Buna göre; 2017 yılında başvuru yapacak bir firmanın değerlendirilmesinde; 2014, 2015 ve 2016 yıllık ortalama ihracat rakamları dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları kaydıyla, 2 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

İhracat yapan firmaların sahipleri, ortakları veya çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek; ancak bu kişilerin eş ve çocuklarına ise hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde; bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Hususi (yeşil) pasaport verilecek firmalar nasıl belirlenecek?

Belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar, bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Ancak 2017 yılı başvuruları için Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, kararın yürürlüğe girdiği 23 Mart 2017 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecektir.

Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaların yurtdışına satışları, belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Ancak yurtiçinden serbest bölgeye getirilerek üretim veya işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurtdışına yapılan satışlar, belirtilen ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Hizmet ihracatı ile serbest bölgeden yapılan satışların tevsikine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı'nca belirlenecektir.

Başvurular nasıl yapılacak?

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulan ve imzalanan talep formu, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanarak, firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğine sunulacaktır. Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarını tevsik etmeye yönelik belgeler müracaat sahibi tarafından talep formuna eklenecektir.

İbraz edilen belgeler, İhracatçı birliği tarafından incelenecek ve firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanacaktır.

Eksiksiz olarak doldurularak imzalanan talep formu, onaylanmak üzere bölge müdürlüğüne sunulacak ve bölge müdürü veya yetkilendireceği bölge müdür yardımcısı tarafından onaylanacaktır.

Müracaat, bölge müdürlüklerince onaylanan talep formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.

İhracatımızı patlatır mı?

İhracatçılar, ürünlerinin tanıtımı ve yeni pazar arayışı nedeniyle; yoğun şekilde yurtdışına seyahat ettiklerini, yeşil pasaportun ihracatçıların uzun bir süredir beklediği bir müjde olduğunu belirtiyorlar. Artık ihracatçının herhangi bir toplantıya hemen karar verip, ilk uçakla gidebileceğini, vize için zaman kaybetmeyeceklerini ve enerjilerini vize kuyruğunda harcamayacaklarını ifade etmektedirler.

Yeşil pasaportun özellikle Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz giriş imkanı sağladığı dikkate alındığında, ihracatımızın büyük kısmının Avrupa Birliği ülkeleri olduğu dikkate alındığında, Avrupa Birliği ülkeleri ile ihracatı geliştirme anlamında faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.

Ancak bugünkü konjonktürde, bu yıl Avrupa'ya vizesiz girmeyi beklerken, bakanlarımızın Avrupa'ya giremediği bir dönemde bozulan ilişkilerin nasıl tamir edileceği ve bunun nasıl bir ekonomik işbirliğine dönüşeceği de ayrı bir soru işaretidir.

Ülkemiz geçen yıl 143 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Katma değer yaratan ürün ihraç edemediğimiz için, ihracat rakamının büyümeye etkisi sıfır olarak gerçekleşti. Keşke, ihracatçılara yeşil pasaport verilerek ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak mümkün olsaydı.

İhracatımızın çok önemli yapısal sorunları mevcuttur. İhraç ettiğimiz her 100 TL'lik ürünün 74 TL'si ithal ürüne dayanmaktadır. Böyle bir tablodan da hiçbir olumlu ekonomik sonuç çıkmamaktadır.

Hükümet, yeşil pasaport verme işini fazla abartır ise, çok kısa zamanda yeşil pasaporta da vize uygulaması gelmesi sürpriz olmayacaktır.