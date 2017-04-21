Sür eşeği Niğde’ye!..

Yürüyen ve koşandan sonra uçan robot da yapıldı!..

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Üç kollu ameliyat robotları öylesine geliştiler ki, bir üzüm tanesinin kabuğunu çıkarıp yeniden kusursuz biçimde dikebilecek beceriye ulaştılar!.. Ayrıca kalbin sürekli çalışmasını sağlayan bir robot da icat edildi!..

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Müşterilere sadece robotların hizmet ettiği ikinci otel, Japonya'da açıldı!..

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Bilim ve teknolojideki baş döndürücü son gelişmelerden biri de, ameliyatlarda kullanılacak kalp dokusunun ıspanak üzerinde üretilmesi oldu!..

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Harvard Üniversitesi'ndeki bir grup bilim insanının inanılmazı başararak, bilincin kaynağını buldukları öne sürüldü!..

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Kafa nakli devriminin çok yakında gerçekleşeceği açıklandı!..

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Gezegenler arası yolculuğun en önemli aşamalarından biri daha gerçekleşti. Kullanılmış roketin yeniden görev yapabileceği kanıtlandı!..

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Tıp eğitiminde kadavra ve yapay organların yerini, sanal gerçeklik gözlükleri aldı!..

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ABD'nin dünya markalarının sayısı 167, Japonya'nın 52, Fransa'nın 39, Almanya'nın 31, İngiltere'nin 29'u bulurken, 80 milyonluk Türkiye, trilyonlarca dolar değerindeki dünya markalarını üreten ülkeler listesinde yer alamadı!..

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Üretim bantlarında sadece robotların görev yaptığı sıfır işçili fabrikaların çoğalmasıyla dünyayı gelecekte korkunç bir işsizliğin bekleyeceği açıklandı!..

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Dünyada bunlar yaşanırken ülkemizde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı, sonuçların kesinleşmesini beklemeden televizyonlara çıktı ve referandumu “Evet”çilerin kazandığını duyurdu!..

Keza yine YSK, oy kullanma işlemleri devam ederken aldığı bir kararla, kendini yasa yerine koyarak mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılacağını bildirdi!..

Referandumun hile ile kazanıldığının iddia edildiği saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan balkona çıkarak ulusların uzlaşma metinleri olan anayasa konusunda “Atı alanın Üsküdar'ı geçtiğini” ilan etti!..

Erdoğan daha sonra Avrupa Birliği'ne seslenerek “Geçti Bor'un pazarı sür eşeği Niğde'ye” dedi!..

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Cumhurbaşkanı atla Üsküdar'a, eşekle Niğde'ye gitmekten söz ederken, Türklerin de aralarında bulunduğu bilim insanları Mars yolculuğuna çıkacak roketin testlerine başladılar!..