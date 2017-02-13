Toplumsal aydınlığımızın ufkunu genişletmek ve renklendirmek için ellerinden gelen çabayla çalışan bilim ve düşün insanlarımızın varlığı yaşam gücümüzü dokuyor, kıvanç veriyor. “Dindar ve kindar kuşak” özentileriyle çalkalanan siyasal ortamın yarattığı üzüntü, tasa ve kaygıları yararlı çabalar olarak nitelediğimiz katkılarla azaltıp gidermeye

çalışıyoruz.

Ülke sorunlarının çözümünde herkese düşen ödevi gündeme getirip çözümler arayıp uygulamak için etkinlikler düzenleniyor, kitaplar yayımlanıyor. Bunlardan etkin ve belirgin olanları okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın akçalı destek verdiği “Başarılı Kadınlar Hayata Destek Projesi”nde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Otoritesi'nin (İKGPRO) de işbirliği sağlanmıştır. Projeye başvuran Kadın ve Gençlik Platformu Derneği adına Prof. Dr. Rüveyde AKBAY'ın yaptığı ayrıntılı ve dolgun içerikli konuşma beğeniyle karşılanarak dinleyenlerin yoğun ilgisini topladı.

Kasım ayında yapılan Türk Veteriner Hekimleri Birliği 47. Büyük Kongresi'nde 16. dönem Konya Milletvekili olan Dr. M. Yücel AKINCI'nın dernek başkanlığının 40. yılında verilen plâket nedeniyle yaptığı anlamlı teşekkür konuşması genç meslektaşlarına örnek olacak içerikteydi. Ankara Üniversitesi Talebe Birliği, Türkiye Millî Talebe Federasyonu, Veteriner Hekimler Derneği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı yapan Akıncı'nın renkli ve çabalarla dolu yaşamı bir ders niteliği taşıyordu.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden GÜNGÖR de “Tarımsal Eğitim ve Öğretime Başlanmasının 171. Yıldönümü Töreni”nde A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU'nun yapılanlar ve yapılması gerekenler konusundaki etkin konuşmasından sonra tarıma ilişkin sorunları, yönetime eleştirilerini ve tarımımız hakkında görüşlerini açıklayarak önemli bir konuşma yaptı. Kadınlara pozitif ayrımcılığa kadar birçok konuya değindi.

ÖVGÜYE DEĞER

Kültür ve sanat alanında da atılımlar sürmektedir. Ankara Üniversiteliler Derneği'nin konferansları Prof. Dr. Tansel ŞİRELİ, Prof. Dr. Öner ÇAKAR, Prof. Dr. Hasan ÇELİK, Prof. Dr. Tarık YAZAR, Prof. Dr. Cahit KAVCAR ve Prof. Dr. Cemal AYDIN'ın ilgi çeken anlatımlarıyla beğeniyle izlendi.

Küba'nın başkenti Havana'daki Atatürk Heykeli ile Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Atatürk Heykeli önünde çektirdiği fotoğrafları beğeniyle karşılanan Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER'in, Türk sanat müziği ustalarıyla birlikte açıklamalarıyla renklenen konserler ilgiyle izlenmekte, yinelenmesi istenmektedir.

ÖNEMLİ YAYINLAR

İkinci Dünya Savaşı'nda İsmet İNÖNÜ'nün tarihsel çalışmalarını ayrıntılı biçimde irdeleyip değerlendirerek belgesel bir yapıt içeriğiyle toplumun bilgisine ve ilgisine katkı veren Yük. Müh. Mehmet Ârif DEMİRER'in “İNÖNÜ'den İkinci Dünya Savaşı” adlı kitap (Bilgi Yayınevi ürünü) savaşla ilgili sorunları, müttefiklerin baskılarını ve tutumlarını, İnönü'nün barış çabalarıyla diplomatik ustalığını, özgün ve unutulmaz çalışmalarıyla yalnız Türkiye'yi değil Batı dünyasını da kurtardığını yayınlar, belgeler ve konuşmalarla gün yüzüne çıkarmaktadır. Lozan'ı ve savaş dışı kalmayı eleştiren bilgisizlerle özel amaçlı karşıtların yalanlarının çirkinliğini iyice ortaya koyan bu kitap Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok önemli bir dönemini aydınlatmaktadır. Yazarını içtenlikle kutlamayı bir görev sayarak ilgililere duyurmak istedik.

Emekli Kr. Pilot Alb. Sacit SÖNMEZ'in büyük ve yoğun emek ürünü “SÖZCÜ ALBÜMÜ” dizisinin Kasım 2016 ayı sayısı yayımlandı. Gazetemizin Atatürkçü niteliğini vurgulayan çalışma övgüye değer seçkin bir ürün. Sayın SÖNMEZ'i teşekkürle kutluyoruz.

Bu arada CHP önceki parlamenterlerinden planlamacı Dr. Ali Nejat ÖLÇEN'in “Türkiye Sorunları” adlı kitapçığının 114. sayısı dolgun içeriğiyle özleyenlerin ellerine ulaşmıştır. ÖLÇEN'i çabası nedeniyle kutluyoruz.

Gazeteci-araştırmacı-yazar Turgut Yılmaz GÜVEN, medya dünyamızda yıllarca çalıştı. Siyasetin içinde bulundu. Süleyman Demirel'in değişik hizmet dönemlerinde yakınında görev yaptı. “Demirelli Yıllar” adıyla anılarını kaleme aldı. Tespitlerini sayfalara aktardı, tarihe not düştü. Turgut Bey'in son kitabı “Selanik Güneşi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Kuran Öncüler” kendi kişisel yayınıdır. Kitapçılarda satışı olmadığı için edinmek isteyenler 0542 454 67 25 no'lu numarayı arayabilirler.

SON DURUMLAR

Bay RTE'nin Cumhuriyet dönemini “pranga”ya benzeterek başarılı altın yılları yadsıması, kendisinin dış ilişkilerdeki bozuklukları, toplumdaki ayrışmaları, hukukta ve bilimde yıkıma neden olan tutumlarını unutturmaya çalışması günümüz üniversite olayları da gözetilirse “15 yılda neleri iyi yaptınız?” sorusunu gündeme getirmektedir.